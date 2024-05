Polizei Düren

POL-DN: Motorradunfall auf der Panoramastraße

Vossenack (ots)

Ein 21 - jähriger Motorradfahrer befuhr am 04.05.24 gegen 14:30 Uhr mit seinem Motorrad die L218 (Panoramastraße) von Schmitt in Richtung Vossenack. Im ansteigenden, stark kurvigen Teil der L218 kurz vor Vossenack rutschte das Vorderrad des Motorrades in einer Linkskurve auf der leicht feuchten Fahrbahn weg. Der Motorradfahrer stürzte mit seinem Motorrad auf die linke Fahrzeugseite und rutschte in einen angrenzenden Waldweg. Hier warteten jedoch weitere, befreundete Motorradfahrer, so dass das gestürzte Motorrad in zwei weitere, dort geparkte Motorräder hineinrutschte und diese beschädigte. An allen Motorrädern entstand Sachschaden. Der Unfallfahrer erlitt bei dem Sturz eine schwere Verletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell