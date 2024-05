Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall bei Motorradtour

Vettweiß (ots)

Eine Motorradtour führte zu einem Unfall mit einem schwer Verletzten

Am Samstagmittag (04.05.2024 gegen 12:00 Uhr) befuhren fünf befreundete Motorradfahrer aus dem Kreis Gütersloh die B477 von Nörvenich in Richtung Vettweiß-Lüxheim. Hierbei fuhren die Motorradfahrer versetzt hintereinander. Kurz vor der Ortslage Lüxheim bremste der vorausfahrende Motorradfahrer in Höhe einer Sperrfläche ab, da man beabsichtigte, auf dieser eine kurze Pause einzulegen. Infolge der eingeleiteten Bremsung fuhr ein 65- jähriger Teilnehmer der Tour dem vor ihm fahrenden Kraftrad auf und stürzte. Ein dritter Kradfahrer wurde ebenfalls leicht touchiert. Durch den Sturz zog sich der 65- jährige eine derartige Verletzung zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den beteiligten Motorrädern entstand jeweils nur leichter Sachschaden.(pw)

