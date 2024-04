POL-HA: 49-jähriger Mann begeht Hausfriedensbruch und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Haspe (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Donnerstagnachmittag (18.04.2024) in Haspe eine 86-jährige Frau an und raubten ihr die Handtasche. Die Hagenerin lief, gegen 17.35 Uhr, die Waldecker Straße in Richtung Stenney entlang. Vor einem Wohnhaus wurde sie plötzlich von hinten geschubst. Als sie sich herumdrehte, sah sie zwei vermutlich ...

