Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad in Boele - 43-jährige Hagenerin leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Eine 43-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagmorgen (18.04.2024) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Die Hagenerin fuhr, gegen 10.50 Uhr, mit ihrem Fahrrad über den Radweg der Schwerter Straße in Richtung des Boeler Rings. Als sie die Einmündung zur Straße Hilgenland passierte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 83-jährigen Mannes. Der Hagener wollte von der Schwerter Straße aus in die Straße Hilgenland einbiegen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. In ein Krankenhaus musste sie nicht gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

