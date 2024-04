Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub in Haspe - Zwei unbekannte Täter greifen 86-jährige Frau an

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Donnerstagnachmittag (18.04.2024) in Haspe eine 86-jährige Frau an und raubten ihr die Handtasche. Die Hagenerin lief, gegen 17.35 Uhr, die Waldecker Straße in Richtung Stenney entlang. Vor einem Wohnhaus wurde sie plötzlich von hinten geschubst. Als sie sich herumdrehte, sah sie zwei vermutlich Jugendliche, von denen einer nach ihrer Handtasche griff und diese stahl. Anschießend flüchteten die beiden Unbekannten in unterschiedliche Richtungen. Die Frau blieb unverletzt. Sie schätzte die beiden Täter auf etwa 10 bis 14 Jahre und sagte den alarmierten Polizisten, dass sie zwischen 130 cm und 140 cm groß waren. Sie hatten schlanke Staturen und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen trug eine blaue Jacke, der andere eine schwarze Jacke mit gelben Streifen. Die Kripo ermittelt wegen des Raubes und nimmt Zeugenhin-weise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

