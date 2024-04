Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht im Hochschulviertel - Fußgänger bringt Radfahrer zu Fall und läuft weg

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher brachte am Donnerstagnachmittag (18.04.2024) im Hochschulviertel beim Überqueren der Fahrbahn einen Radfahrer zu Fall und flüchtete anschließend. Der 57-jährige Radfahrer war, gegen 13.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Lützowstraße in Fahrtrichtung Feithstraße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Schule überquerten mehrere Jugendliche zu Fuß die Fahrbahn. Als der 57-Jährige an ihnen vorbeifuhr, rempelte ihn einer der Fußgänger an und brachte ihn so zu Fall. Anschließend gingen die Jugendlichen schnell in Richtung der Feithstraße weg. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste an der Unfallstelle rettungsdienstlich versorgt werden. Den Polizeibeamten gegenüber sagte er, dass der Jugendliche, der ihn anrempelte, etwa 13 bis 14 Jahre alt und schlank war. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

