Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Streit mit Holzschale geworfen

Stuttgart (ots)

Aufgrund eines verschmutzten Kaffeebechers wurde am 17.10.2024 gegen 21:45 Uhr ein Gastronomiemitarbeiter am Hauptbahnhof Stuttgart mit einer Holzschale beworfen. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge wollte der 31-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei einer Bäckerei am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart, einen sogenannten Recup-Becher abgeben. Da dieser stark verschmutzt war und der Tatverdächtige diesen zuvor aus einem Mülleimer entnommen haben soll, verweigerte der Mitarbeiter die Annahme des Bechers. Dies erzürnte den 31-Jährigen derart, dass er eine Holzschale vom Tresen der Bäckerei genommen und diese nach den Mitarbeitern der Bäckerei geworfen haben soll. Hierbei traf die Holzschale die Schulter einer 55-jährigen Frau mit kroatischer Staatsangehörigkeit, welche hierdurch Schmerzen verspürte. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell