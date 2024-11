Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Operative Einheit Bundesautobahn ahndete Geschwindigkeitsverstöße ; Vor Einkaufsmarkt mit Pfefferspray besprüht; Wer hat das Hakenkreuz auf das Verkehrszeichen geschmiert? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Operative Einheit Bundesautobahn ahndete Geschwindigkeitsverstöße - Bundesstraße 43a / Hanau

(fg) Bei Geschwindigkeitskontrollen der operativen Einheit Bundesautobahn am Montag auf der Bundesstraße 43a ahndeten die Beamten gleich mehrere Verstöße. Schwerpunkt war die Überwachung der Anschlussstelle Hanau-Hauptbahnhof, da hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung wegen Brückenschäden ausgewiesen wurde. Ein 46-jähriger Skoda-Fahrer aus Langenselbold wurde mit einer Geschwindigkeit von 106 bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen. Auf den Mann kommt ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein Monat Fahrverbot zu. Insgesamt wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert und sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Vier Ordnungswidrigkeiten werden ein Fahrverbot von einem Monat nach sich ziehen.

2. Zeugen gesucht: Einbrecher kamen durch den Salisbach - Hanau

(tk) Unbekannte Täter hebelten am Sonntagabend in der Theodor-Fontane-Straße (20er Hausnummern) die Terassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten, und entwendeten Armbanduhren und Schmuck. Zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr gelangten die Täter, die zunächst durch den knöchelhohen Salisbach wateten, auf die Rückseite des Grundstückes und von dort ins Haus. Sie flüchteten nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

3. Vor Einkaufsmarkt mit Pfefferspray besprüht - Hanau

(cb) Nach seinem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Dettinger Straße (einstellige Hausnummern) wurde ein 27 Jahre alter Mann durch einen Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren beide Männer zuvor in dem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Der 27-jährige Hanauer wurde anschließend vor dem Geschäft von einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren angesprochen. Währenddessen sprühte der etwa 1,80 Meter große Angreifer, welcher dunkel gekleidet war, dem Hanauer Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bushaltestelle. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

4. Wer hat das Hakenkreuz auf das Verkehrszeichen geschmiert? - Brachttal

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer "Schmiererei" in der Birsteiner Straße (40er Hausnummer) geben können. Ein bislang Unbekannter hatte zwischen Freitag, 10 Uhr und Montag, 12.35 Uhr, mit silberner Farbe ein Hakenkreuz auf ein Verkehrszeichen gesprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Kripohotline 069 8098-1234 an die Polizei.

Offenbach, 19.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell