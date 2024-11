Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jogger wird von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt und Parkplatzschranke beschädigt und abgehauen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Jogger wird von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt - Langen

(cb) Ein 65 Jahre alter Jogger war am Montagabend auf der Kreisstraße 168 zwischen Langen und Egelsbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach soll der Sportler, kurz vor 17 Uhr, unvermittelt die Straße überquert haben. Eine sich nähernde 53-jährige BMW-Fahrerin erfasste den Langener. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Jogger neben die Fahrbahn geschleudert. Der Mann aus Langen erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

2. Parkplatzschranke beschädigt und abgehauen - Langen

(fg) Am Sonntagnachmittag, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein Unbekannter in einem grauen Auto die Südliche Ringstraße und kollidierte aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der Hausnummer 160 mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Parkplatzschranke. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher davon. Am verursachenden Wagen soll sich laut Zeugenangaben ein slowakisches Kennzeichen mit den Ziffern/Nummern NP 161 befunden haben. Am Frontbereich des Autos soll ein Bauteil heruntergehangen haben, welches auf der Fahrbahn schliff. Der Unbekannte soll zudem eine rote Ampel überfahren und Richtung Egelsbach abgehauen sein. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 19.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell