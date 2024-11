POL-BI: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 14.11.2024, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Klarhorststraße, in Höhe Sudbrackstraße, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brach der Täter die Wohnungstür zwischen 06:00 Uhr und 21:15 Uhr auf. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und nahm Bargeld und Kleidung an sich. Anschließend flüchtete der ...

