Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen LKW und Fußgänger

Dudweilerstraße, 66111 Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 29.05.2024, kam es gegen 12:55 Uhr in der Dudweilerstraße in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem 53-jährigen Fußgänger aus Saarbrücken. Der LKW befuhr die Dudweilerstraße in Fahrtrichtung Wilhelm-Heinrich-Brücke im Stop-and-go Verkehr. Der Fußgänger wollte die Fahrbahn von rechts nach links überqueren und betrat die Fahrspur aus bislang ungeklärter Ursache unmittelbar vor dem LKW gerade in dem Moment, als der LKW anfuhr. Hierbei wurde der Fußgänger von LKW erfasst und unter dem Führerhaus eingeklemmt. Aufgrund eines aufmerksamen Schutzengels wurde der Fußgänger durch den Zusammenprall augenscheinlich nur leicht verletzt. Er wurde jedoch zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des Fußgängers musste der LKW durch Kräfte der Berufsfeuerwehr aufgebockt werden.

Durch die Unfallaufnahme war die Dudweilerstraße für die Dauer von ca. 30 min vollgesperrt, konnte allerdings später wieder in jede Fahrtrichtung einspurig freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell