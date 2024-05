Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Saarbahnzug und Fußgänger mit leichtverletztem Fußgänger

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 25.05.2024, kam es gegen 15:40 Uhr an der Saarbahnhaltestelle Hellwigstraße bei der Linie S1 in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jungen Mann und einem dortigen Saarbahnzug.

Der junge Mann war zuvor als Fahrgast in besagtem Saarbahnzug und stieg an der Haltestelle Hellwigstraße aus der Bahn aus. Kurz darauf kam der junge Mann vermutlich in Folge von Kreislaufproblemen zu Fall und stürzte seitlich gegen die Scheibe.

Durch das Sturzgeschehen wurde er leicht verletzt. Da vor Ort durch die Beteiligten und anwesenden Zeugen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht wurden, sucht die Polizei weitere mögliche Zeugen zur Klärung des Sachverhaltes.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 9321 233 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell