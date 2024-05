Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: goldfarbener BMW-Fahrer flüchtet nach Unfallgeschehen mit Personenschaden

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 10. April 2024, gegen 0:00 Uhr, kommt es in Höhe des Anwesens Mainzer Straße 273 in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in dessen Folge der Unfallverursacher flüchtet. Dabei soll der Fahrer eines goldfarbenen BMW sein Fahrzeug auf der Fahrbahn gewendet haben und in diesem Zusammenhang mit einem entgegenkommenden Kradfahrer kollidiert sein. Der Fahrer des Leichtkraftrades kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den verletzten Kradfahrer zu kümmern, fort. Sein Fahrzeug, ein goldfarbener BMW mit französischem Kennzeichen müsste im Frontbereich Beschädigungen aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681 / 9231-0 an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell