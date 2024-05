Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: riskante Fahrmanöver auf der Flughafenstraße (L 108)

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 05. Mai 2024, kam es auf der L 108 (Flughafenstraße) in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern durch den Fahrer eines blauen Pkw. Dabei soll der Fahrzeugführer trotz bestehendem Überholverbot zwischen Ensheim und Fechingen mehrere Fahrzeuge widerrechtlich überholt haben. In diesem Kontext sei auch ein entgegenkommender Fahrzeugführer, welcher in Richtung Ensheim unterwegs war, gefährdet worden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Geschädigte der Fahrmanöver sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken (Tel.: 0681/93210) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell