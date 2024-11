POL-BI: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 14.11.2024, bemerkte ein Bielefelder, den Diebstahl eines Sportauspuffs von seinem Jeep. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Bielefelder parkte seinen Jeep Wrangler Unlimited gegen 18:00 Uhr am Mittwoch, 13.11.2024, auf einer Parkfläche an der Fritz-Reuter-Straße, in Höhe Wilbrandstraße. Als er sein Auto am nächsten Abend gegen 20:55 Uhr aufsuchte, bemerkte er, ...

