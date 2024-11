Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter nach Alkohol-Diebstahl in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein polizeibekannter Dieb befindet sich, nach einer erfolglosen Tat am Dienstag, 12.11.2024, in Haft.

Gegen 18:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes an der August-Bebel-Straße, nahe der Hermannstraße, einen Kunden. Der Mann steckte mehrere Flaschen Spirituosen in seine mitgeführte Tasche und eilte zum Ausgang des Geschäftes, ohne zu bezahlen. Vor dem Geschäft sprach der Ladendetektiv ihn an, führte ihn in sein Büro und informierte die Polizei. Bereits am Vortag hatte der Dieb erfolgreich in dem Supermarkt mehrere Flaschen Rum entwendet.

Die Polizisten nahmen den polizeibekannten drogenabhängigen 38-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Kriminalbeamte führten ihn anschließend dem Haftrichter vor. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens ging er in Hauptverhandlungshaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell