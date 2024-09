Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter berauschenden Mitteln

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 09.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg in Sonneberg in der Neustadter Straße den 31-jährigen Fahrer eines E-Scooter. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus.

