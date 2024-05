Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Mühlhausen (ots)

Unbelehrbar war ein 25-jähriger Radfahrer aus Mühlhausen in der Nacht zum 18.05.24. Er wurde zunächst gegen 0 Uhr in Mühlhausen, An der Burg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass er alkoholisiert war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Dem kam er jedoch nicht nach und er wurde innerhalb der nächsten Stunde erneut fahrend auf seinem Fahrrad festgestellt. Er musste zum zweiten Mal zur Blutentnahme, was ihm offensichtlich missfiel. Während der Maßnahme leistete er Widerstand. Neben zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mühlhäuser eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell