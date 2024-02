Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Skoda die Ilmenauer Straße in Richtung Ortskern, während ein 53-jähriger Radfahrer auf der Waldstraße in Richtung Lindenplatz fuhr. Der 64-Jährige übersah offenbar den Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. (jd)

