LPI-SLF: Vollbrand eines Traktors

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 10.40 Uhr, befuhr der 85-jährige Radfahrer in Rudolstadt die Pestalozzistraße aus Fahrtrichtung Cumbacher Straße kommend. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Rad und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

