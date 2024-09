LPI-SLF: Zahlreiche Wildunfälle

Heubisch (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg in Heubisch (Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg) einen Fahrradfahrer fest, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr