LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Landkreis Saalfeld - Rudolstadt (ots) - In den letzten Tagen verzeichnet die Saalfelder Polizei eine deutlich steigende Zahl an Wildunfällen und rät allen Fahrzeugführern zu erhöhter Aufmerksamkeit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

mehr