LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Triptis (ots) - Am Montag, gegen 15.55 Uhr, kam es in Triptis in der Burkhardtstraße zum Brand eines Traktors. Dieser fing, nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes, Feuer und brannte vollständig aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr