Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gestohlen und Ladendetektiv attackiert - Bundespolizei nimmt 27-Jährigen fest

Essen - Weeze (ots)

Am gestrigen Abend (19. Oktober) entwendete ein Mann Ware in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Essen. Als ein Mitarbeiter ihn an der Flucht hinderte, versuchte er sich zu wehren. Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten fest.

Gegen 18:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort trafen die Beamten auf den Ladendetektiv der Filiale, welcher den 27-Jährigen bereits am Boden fixiert hatte und festhielt. Nachdem die Einsatzkräfte den marokkanischen Staatsbürger übernommen hatten, wurde er umgehend zur Bundespolizeidienststelle geführt. Auf dem Weg dorthin schrie er immer wieder lautstark herum.

Bei einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung, fanden die Uniformierten mehrere Körperpflegemittel sowie Socken bei dem Beschuldigten auf. Mittels eines Fingerabdruckscans stellten die Beamten die Identität des 27-Jährigen zweifelsfrei fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 0,3 Promille alkoholisiert war.

Unterdessen führten weitere Einsatzkräfte die Sachverhaltsklärung im Drogeriemarkt durch. Zuvor wurde der Marokkaner von dem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie dieser mehrere Artikel aus dem Warenregal nahm, diese verstaute und anschließend die Filiale verließ, ohne zu bezahlen. Als der 33-jährige Mitarbeiter den Mann aus Weeze daraufhin aufforderte, ihm in die Büroräume zu folgen, wurde dieser verbal aggressiv. Schließlich entwickelte sich eine Rangelei, in dessen Folge der Ladendetektiv den Aggressor zu Boden brachte und ihn fixierte.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache sowie dem zuständigen Staatsanwalt, wurde der marokkanische Staatsbürger festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Essen überstellt. Von hier aus wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell