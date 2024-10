Kierspe/Meinerzhagen/Märkischer Kreis (ots) - Im Wachbereich Meinerzhagen verschwanden in den letzten zweieinhalb Wochen insgesamt vier Fahrräder in Kierspe und eines in Meinerzhagen. Die Diebstähle der zum Großteil hochwertigen Räder ereigneten sich über das Stadtgebiet verteilt unter anderem an der Thingslindestraße und am Kuhlen. Teilweise wurden Garagen oder Schuppen aufgebrochen, um an die Beute zu gelangen oder das auf der Terrasse sicher geglaubte Rad einfach ...

mehr