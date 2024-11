POL-OF: Trickbetrüger geben sich als Handwerker aus; Zeugen gesucht: Schwarzer Ford gestohlen; Waren es dieselben Täter; usw.

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Trickbetrüger geben sich als Handwerker aus - Offenbach

(cb) Als es am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin in der Blücherstraße klingelt, standen Betrüger vor der Tür, welche sich als Handwerker ausgaben. Die Gauner erzählten, dass es in der Wohnung einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und sie danach schauen müssten. Die Frau ließ die beiden Männer, welche zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter groß waren, in die Wohnung. Während der eine die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, durchsuchte der Zweite die Räume nach Wertgegenständen. Beide Männer verließen dann plötzlich die Wohnung. Wie sich später herausstellte, hatten die Langfinger unter anderem Bargeld, ein Poesiealbum und eine Geldbörse mitgenommen. Der eine Betrüger soll von kräftiger Statur gewesen sein, er hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Bart. Seine Jacke soll rote Streifen gehabt haben. Sein schmaler Komplize hatte eine Glatze, einen schwarzen Bart und soll etwa 30 Jahre alt sein. Dieser Täter war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die ermittelnden Beamten bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Zeugen gesucht: Schwarzer Ford gestohlen - Offenbach

(cb) Autodiebe hatten es zwischen Montag, 15.40 Uhr und Dienstag, 5 Uhr, auf einen am Fahrbahnrand der Kurt-Tucholsky-Straße (10er Hausnummer) geparkten Ford Edge abgesehen. Wie die Täter die mechanischen Sicherungen überwinden und mit dem Fahrzeug mit OF-Kennzeichen wegfahren konnten, ist nun Teil der bei der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Waren es dieselben Täter? - Offenbach

(cb) Waren es dieselben Täter? Dieser Frage gehen die Ermittler des Einbruchskommissariats in Offenbach nach, denn am Dienstagabend kam es zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nähe zueinander. In ein Einfamilienhaus in der Dielmannstraße (einstellige Hausnummern) brachen gegen 19.10 Uhr zwei bis dato unbekannte Männer ein. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die beiden etwa 1,80 Meter großen Männer mit dunklen Haaren, schwarzer Kleidung und schwarzen Mützen ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie unter anderem den Schlafzimmerschrank. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 19.10 Uhr kam es auch im Nachbarhaus zu einem Einbruch. Hier gelangten die Unbekannten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen über ein aufgehebeltes Balkonfenster in das Haus. Auch hier durchwühlten sie das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Jedoch wird der entstandene Sachschaden auf 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

4. Fahrzeugtür beschädigt und abgehauen - Rodgau / Jügesheim

(cb) Eine Delle in der hinteren Fahrzeugtür eines grauen 1er BMW ist das Ergebnis einer Unfallflucht, welche sich am Dienstag zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr ereignete. Die Fahrzeugeigentümerin parkte am Dienstagmorgen ihren grauen Wagen mit OF-Kennzeichen in der Friedlandstraße im Bereich des Bahnhofs Rodgau. Als sie am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Delle in der hinteren Tür der Fahrerseite feststellen. Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Aussteigen den grauen Wagen und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die ermittelnden Beamten der Polizeistation Heusenstamm.

5. Polizei eilte herbei: Trio vorläufig festgenommen - Dietzenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag eilte die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen zu einem gemeldeten Einbruch in die Straße "Am Stadtpark" und nahm im Zuge der Fahndung drei Tatverdächtige vorläufig fest. Das Trio soll zuvor an einem Tor einer dortigen Hütte gehebelt haben, womöglich um im weiteren Verlauf in ein dortiges Café zu gelangen. Hierbei wurden sie jedoch gestört, weshalb sie flüchteten. Der Zeuge beschrieb die drei Personen, weshalb es letztlich zur vorläufigen Festnahme kam. Das Trio musste mit zur Wache, wo es unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 20.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

