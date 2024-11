Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Diebstahl von Anhänger; Täter in Niedersachsen festgenommen; Einbrecher brachen Garagentür auf; Zwei Täter klauten ganzen Einkaufswagen voller Waren und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1.Vermisste wieder da

(cb) Die vermisste 17-Jährige aus Gelnhausen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

2. Zwei Täter klauten ganzen Einkaufswagen voller Waren - Maintal/Dörnigheim

(cb) Zwei Männer beluden am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Marie-Curie-Straße einen Einkaufswagen mit diversen Waren. Mit dem vollbepackten Wagen verließen die beiden etwa 1,70 Meter großen Männer das Geschäft, ohne jedoch die Waren im Wert von knapp 760 Euro zu bezahlen. Sie wollten gerade die Lebensmittel, Kleidungsstücke und Haushaltswaren aus dem Einkaufswagen in einen geparkten PKW mit OF-Kennzeichen verladen, als sich ihnen zwei Mitarbeiter des Geschäftes näherten. Die beiden Langfinger ließen die Waren und das Auto zurück und flüchteten zu Fuß. Einer der beiden Männer soll eine hellgraue Jacke getragen haben, während sein Komplize mit kurzen lockigen Haaren dunkle Oberbekleidung anhatte. Die Beamten in Maintal nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Nach Diebstahl von Anhänger; Täter in Niedersachsen festgenommen - Maintal / Gelnhausen

(tk) Am Dienstagmorgen (19.11.) nahmen Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim auf der Tank- und Rastanlage Hannover-Wülferode zwei Männer vorläufig fest, die im dringenden Tatverdacht stehen, einen Kfz-Trailer in Maintal entwendet zu haben. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde der Anhänger in der Nacht zu Dienstag zwischen 23.15 bis 23.45 Uhr gestohlen. An dem Trailer war allerdings ein GPS-Sender verbaut, so dass der Geschädigte seinen Anhänger orten konnte. Das Signal zeigte an, dass sich dieser am Dienstagmorgen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim auf der A7 in Richtung Norden bewegte. Mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei sowie des Einsatz- und Streifendienstes und der Verfügungseinheit nahmen daraufhin eine Fahndung auf.

Gegen 07:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd einen Mercedes Sprinter fest, an welchem der zur Rede stehende Trailer angehängt war. Das Gespann wurde sodann an der Rastanlage Wülferode von der Autobahn gezogen und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei 45 und 46 Jahre alte Männer aus dem europäischen Ausland, die nach vorliegenden Erkenntnissen keinen Wohnsitz in Deutschland haben.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Hildesheim gebracht. Sie machen bislang von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide Beschuldigte am Mittwoch beim Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Gegen beide Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet, wobei der Untersuchungshaftbefehl gegen einen der Beschuldigten gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Es besteht zudem aufgrund der bisherigen Ermittlungen Grund zu der Annahme, dass die beiden Tatverdächtigen den Anhänger im Zeitraum von 0.10 bis 3.50 Uhr in der Straße "Am Spielacker" in Gelnhausen abstellten, um an diesem Manipulationen vorzunehmen.

Aus diesem Grund werden Zeugen, welche Beobachtungen in Maintal oder Gelnhausen gemacht haben, gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100 - 123 zu melden.

Medienschaffende richten sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Hanau.

4. Einbrecher brachen Garagentür auf - Neuberg/Ravolszhausen

(cb) Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch in eine Garage im Hadrianweg (10er Hausnummern) machen können. Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten die Unbekannten zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7.15 Uhr, gewaltsam die Garagentür. Aus dieser nahmen sie dann unter anderem drei E-Scooter und verschiedene Gartengeräte mit sich. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die ermittelnde Polizei.

Offenbach, 21.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell