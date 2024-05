Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 15. Mai 2024 warfen bislang Unbekannte einen Stein gegen eine Scheibe einer Bäckerei in der Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße in Freiburg. Außerdem wurde gegen die Scheibe getreten, vermutlich, um so in die Bäckerei einzubrechen. Zu einem vollendeten Einbruch kam es jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell