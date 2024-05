Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Huttingen: Diebstahl bei Obsthof

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 12.05.2024, 18.40 Uhr bis Montag, 13.05.2024, 08.10 Uhr, verschafften sich in Huttingen Unbekannte unbefugt Zutritt in eine Sortierhalle eines Obsthofes. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Ebenso ein Mobiltelefon. Auch wurde aus einem nahegelegenen Obststand ein Lautsprecher entwendet. Zudem sei der Obststand verschmutzt worden. Weiterhin hebelten die Unbekannten einen Verkaufsstand auf und entnahmen aus diesem Lebensmittel, welche wohl teilweise auf einer Bank verbrannt wurden.

