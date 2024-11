Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl unterwegs; Polizei sorgt mit Verkehrskontrolle für mehr Sicherheit auf dem Schulweg; Achtung! Fahrzeugdiebe waren unterwegs und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl unterwegs - Hanau

(tk) Einer Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold fiel Freitagnacht, gegen 0.25 Uhr, ein Skoda Fabia auf, den die Ordnungshüter daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle fielen den Ordnungshütern Anzeichen auf, die auf den vorangegangenen Konsum von Rauschmitteln hinwiesen, sodass der 39-Jährige Fahrzeugführer die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Darüber hinaus fiel bei der Überprüfung der Personalien des Autofahrers auf, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde er durch die Staatsanwaltschaft Kleve per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen den Fahrer gefertigt. Dieser musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, bevor er am heutigen Tag nach Kleve überführt und dort einem Haftrichter vorgeführt werden kann.

2. Schnelle Festnahme: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest - Erlensee

(fg) Eine schnelle Festnahme verzeichneten Beamtinnen und Beamten am frühen Donnerstagabend im Bereich der Friedensstraße in Erlensee; die Ordnungshüter nahmen im Zuge der Fahndung einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Kurz nach 18 Uhr wurde die Leitstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen über zwei Personen in einem Einfamilienhaus in der Friedensstraße informiert; es könne sein, dass es sich um Einbrecher handele, hieß es am Telefon. Kurz darauf bestätigte sich der am Telefon geäußerte Verdacht, da beim Eintreffen der Polizei zwei Personen das Haus verließen und unvermittelt davonrannten. Die Beamtinnen und Beamten eilten umgehend hinterher und konnten einen 30-Jährigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Ordnungshüter Schmuck, mutmaßlich zuvor aus dem Wohnhaus entwendet. Der 30-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste mit zur Wache. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und musste eine Blutprobe abgeben; zudem wurde ein DNA-Abstrich entnommen. Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Im Zuge der Flucht ließ dieser einen Rucksack zurück, der seitens der Polizei sichergestellt wurde. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Komplizen des Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

3. Achtung! Fahrzeugdiebe waren unterwegs - Langenselbold

(cb) Ein schwarzer BMW X5 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus der Hauseinfahrt in der Robert-Koch-Straße (20er Hausnummern) von Fahrzeugdieben entwendet. Die Diebe hatten den Wagen womöglich mit einem sogenannten Funkwellenverstärker geöffnet, mit dem der Schließmechanismus von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Funktion überwunden werden kann, ohne im Besitz des Originalschlüssels zu sein. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Zur Vorbeugung von Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

4. Polizei sorgt mit Verkehrskontrolle für mehr Sicherheit auf dem Schulweg - Gründau / Rothenbergen

(cb) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Station in Gelnhausen führten gemeinsam mit Beamten des Hessischen Präsidiums für Einsatz am Donnerstag in der Niedergründauer Straße im Bereich einer dortigen Schule eine Verkehrskontrolle durch. Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der Geschwindigkeit, denn überhöhte Geschwindigkeit ist eine der meisten Unfallursachen. Die Überprüfung der gefahrenen Geschwindigkeit erfolgte mittels Lasermessgerät.

In der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr kontrollierten die Schutzleute insgesamt 17 Autofahrerinnen und Autofahrer, welche das Tempolimit von 30 Stundenkilometern überschritten hatten. Der "Spitzenreiter" fuhr mit gemessenen 45 Stundenkilometern an der Anton-Calaminus-Schule vorbei und wurde hierbei "geblitzt". Auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zu.

Die Beamtinnen und Beamten ziehen ein positives Fazit, denn der Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten. Durch das engagierte Vorgehen und der beherzten Aufklärungsarbeit der Ordnungshüter zeigten sich viele Verkehrsteilnehmer einsichtig.

Offenbach, 22.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell