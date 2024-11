Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schaden über eine Viertelmillion: Berauschter Touareg-Fahrer schrottet sieben Autos und verletzt eine Person

Weitere Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

(lei) Dass es hier nicht noch schlimmer kam, war wohl rein dem Zufall geschuldet: Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Offenbach eine regelrechte Spur der Verwüstung hinterlassen, als er mutmaßlich berauscht durch die Straßen fuhr und mehrere Fahrzeuge beschädigte. Nach bisherigen Zeugenaussagen und Feststellungen der Beamten soll der 46-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem blauen Touareg zunächst an der Kreuzung Bleichstraße / Mittelseestraße einen geparkten schwarzen 5er BMW angefahren haben. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, so die Beobachtung der Zeugen, soll der Mann einfach weitergefahren sein - und das offenbar mit hoher Geschwindigkeit, unter Missachtung roter Ampeln sowie mehreren "Beinahe"-Unfällen. Kurz darauf war die gefährliche und rücksichtslose Fahrt in der Bismarckstraße zu Ende: In Höhe der Parkstraße verlor er die Kontrolle über seinen VW mit GG-Kennzeichen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten VW Arteon, ehe sein Wagen in einen dahinterstehenden Pritschenwagen krachte. Der Pritschenwagen wiederum wurde durch die Wucht des Anpralls gegen zwei dahinter geparkte Wohnmobile und einen 1er BMW geschoben.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich in dem geparkten Pritschenwagen ein 43-jähriger Mann, der durch die Kollision leicht verletzt wurde und mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus kam.

Unweit der zweiten Unfallstelle konnten alarmierte Polizisten den 46-Jährigen, nachdem er seinen Wagen verlassen hatte und kurzzeitig zu Fuß geflüchtet war, nach Hinweis einer Zeugin festnehmen. Er stand mit über 1,2 Promille nicht nur unter Alkohol-, sondern aufgrund von Kokain, das in seinem Auto aufgefunden und sichergestellt wurde, mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss. Er musste deswegen vorübergehend mit zur Revierwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Schaden an beiden Unfallstellen beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf über 260.000 Euro. Mehrere der geschrotteten Autos - darunter auch der Touareg - mussten abgeschleppt werden.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass augenscheinlich die TÜV-Plakette an dem Touareg gefälscht war. Eine Fahrerlaubnis soll der Mann auch nicht besessen haben, denn sein vorgelegter ausländischer Führerschein wies ebenfalls Fälschungsmerkmale auf. Und auch ein verbotenes Messer fanden die Polizisten im Auto des Unfallverursachers auf. Auf den 46-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte zu, unter anderem wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie der Urkundenfälschung.

Die Unfallfluchtermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 melden können.

Offenbach, 25.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

