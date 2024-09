Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeiliche Einsatzlage in Rintheim

Karlsruhe (ots)

Aufgrund einer mutmaßlichen Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße in Karlsruhe sind aktuell verstärkt Einsatzkräfte im Einsatz. Wegen der derzeit unklaren Gefährdungslage ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch wird die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt im Einsatzraum zu meiden und den Anweisungen der Polizeikräfte unbedingt Folge zu leisten. Eine Pressesammelstelle ist in der Mannheimer Straße 1, vor der Kirche St. Martin ist eingerichtet.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell