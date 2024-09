Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Unbekannte Täter klauen drei Bienenvölker aus Bienenstand

Millenhagen-Oebelitz (ots)

Am Freitag, dem 27. September 2024, wurde bei der Polizei der Diebstahl von drei Bienenvölkern zur Anzeige gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 21. September 2024, 13 Uhr bis 27. September 2024, 15 Uhr offenbar Zugang zu dem Bienenstand eines Imkers auf dem Gelände einer Biogas-Anlage in Millenhagen-Oebelitz in der Franzburger Straße.

Es wurden drei Bienenvölker des Typs Segeberger Beute DNM 1,5 in brauner Farbe entwendet. Die Beuten sind mit den Zahlen 1 / 8 / 17 in grün markiert. Eine Bienenbeute besteht aus einem Boden, einer Zarge, einem Deckel und hat ein Gewicht von circa 30 Kilogramm. Die Paletten, auf denen das jeweilige Bienenvolk stand, sowie die Beschwerungssteine für den Deckel und die Anflugplatten wurden liegen gelassen.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 750 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Verbleib der Bienenvölker machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell