Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar - April 2024 / Bundespolizeidirektion München zeigt 6.700 illegale Grenzübertritte an

München (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München hat am Donnerstag (23. Mai) in den frühen Morgenstunden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg fünf Haftbefehle sowie acht Durchsuchungsbeschlüsse in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen vollstreckt. ...

