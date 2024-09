POL-HST: 15-Jähriger in Zingst nach medizinischem Notfall verstorben

Ribnitz-Damgarten (ots) - Durch derzeit unbekannte Tatverdächtige wurden über den Account eines 27-jährigen Lehrers am Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten drei E-Mails über eine schulinterne Lernplattform verschickt. Der Sachverhalt ereignete sich am 18. September 2024 und wurde am 20. September 2024 ...

mehr