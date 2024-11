Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überprüfung des Schwerlastverkehrs: Acht Verstöße gegen Sozialvorschriften; Kopfstoß im Rahmen eines Fußballturniers ; Getränke und Bargeld aus Fitnessstudio erbeutet und mehr

1. Überprüfung des Schwerlastverkehrs: Acht Verstöße gegen Sozialvorschriften - Egelsbach / Autobahn 661

(fg) Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion waren am Freitagvormittag zwischen 8 und 12 Uhr für mobile Kontrollen des Schwerlastverkehrs im Bereich des Ausbauendes der Autobahn 661 bei Egelsbach unterwegs und ahndeten hier vorwiegend Verstöße gegen die geltenden Sozialvorschriften. Bei mehreren LKW-Lenkern war die Ladung unzureichend gesichert, weshalb nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf diese zukommen. Des Weiteren nutzte ein Fahrer das Mobiltelefon während der Fahrt; bei einem Gefährt war die Hauptuntersuchung fällig. Bei der Überprüfung eines 33 Jahre alten Mannes, der in einem Lastkraftwagen als Beifahrer im Führerhaus saß, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Abschiebehaftbefehl vorlag. Da der 33-Jährige Arbeitskleidung trug wurde zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts im Zusammenhang mit unerlaubter Arbeitsaufnahme gefertigt. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss ging es zum Kommissariat 33, das umgehend Kontakt zur zuständigen Ausländerbehörde auf. Die Ermittlungen dauern an.

2.Kopfstoß im Rahmen eines Fußballturniers - Offenbach

(tk) Am Rande eines Fußballturniers in einer Soccerhalle in der Sprendlinger Landstraße kam es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zweier Zuschauer. Zwischen den beiden Vätern von Spielern, welche am F-Jugendturnier teilnahmen, kam es aufgrund einer Spielsituation zu einem verbalen Streit. Im Verlauf des Streits soll einer der Väter dem anderen eine Kopfnuss gegeben haben, wodurch dieser an der Nase verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Hinweise erbeten: Mann mit Pfefferspray besprüht - Offenbach

(cb) Ein 21 Jahre alter Mann und sein Begleiter waren am Samstag, gegen 2.10 Uhr, in der Ludwigstraße unterwegs als sie mit einem Unbekannten in Streit gerieten. Während der verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte plötzlich Pfefferspray in die Richtung der beiden Freunde gesprüht haben. Der 21-jährige Offenbacher erlitt hierdurch Atemwegs- und Augenreizungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer mit Bart soll etwa 60 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

4. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung vor Club - Offenbach

(tk) Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen vor einem Club in der Bahnhofstraße, bei der mehrere Personen Verletzungen davontrugen, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach weiteren Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es kurz nach 3 Uhr vor dem Club (10er Hausnummern) zu einer Streitigkeit im Straßenverkehr. Aus der Streitigkeit resultierend sollen vier männliche Personen auf die Geschädigten - zwei Frauen und zwei Männer - losgegangen sein. Die Geschädigten erlitten durch den Angriff Verletzungen im Bereich des Gesichtes und des Brustkorbes. Drei Tatverdächtige im Alter von 30, 35 und 46 Jahren konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen werden, ein Beteiligter konnte flüchten. Die Polizei in Offenbach sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. Schiebetüren beschädigt: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Einen Schaden von rund 3.000 Euro verursachte ein 1,85 bis 1,90 Meter großer Unbekannter am Sonntagnachmittag, gegen 12.40 Uhr, in einem Seniorenpflegeheim in der Ludwigstraße (60er Hausnummern). Der schlanke Mann soll das Pflegeheim betreten und im weiteren Verlauf mit einem Desinfektionsständer das Glas einer dortigen Schiebetür beschädigt haben. Ferner versuchte sich der Mann bei der Flucht durch die geschlossene Tür des Haupteingangs zu drücken, wobei auch hier das Glas aus der Tür sprang. Der Unbekannte soll laut Zeugenangaben eine Jogginghose, eine dunkle Jacke, einen dunklen Pullover sowie schwarz-weiße Sportschuhe getragen haben. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

6. Getränke und Bargeld aus Fitnessstudio erbeutet - Mühlheim am Main

(cb) Einbrecher hatten sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Fitnessstudio in der Dietesheimer Straße (70er Hausnummern) verschafft und aus diesem Bargeld und Getränke mitgehen lassen. Die Langfinger gelangten vermutlich über das Vordach und ein aufgehebeltes Fenster in das Sportcenter. Im Inneren nahmen sie das aufgefundene Bargeld sowie Proteingetränke mit auf ihre Flucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Das Einbruchskommissariat in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B 486 - Langen

(tk) Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 486 bei Offenthal, bei dem die beiden beteiligten Autofahrer leichte Verletzungen davontrugen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr in seinem schwarzen Hyundai von Langen kommend in Richtung Rödermark unterwegs. Ein 18-Jähriger aus Rödermark befuhr die B 486 in entgegengesetzte Richtung. Der Hyundai-Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem 18-Jährigen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

8. Zwei Wohnungseinbrüche von Freitag auf Samstag: Kripo bittet um Hinweise - Langen

(lei) Von Freitag auf Samstag suchten Einbrecher gleich zwei Wohnhäuser heim und stiegen gewaltsam in diese ein. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 12 Uhr waren die Unbekannten in einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße (einstellige Hausnummer) zugange, indem sie zuvor die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten die Diebe das Erdgeschoss und hebelten danach auch innenliegende Türen auf, um in den ersten Stock des Wohnhauses zu gelangen. Dabei verursachten sie Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ungebetene Gäste waren zwischen 16.30 Uhr und 10.45 Uhr auch in einem Mehrfamilienhaus im Leukertsweg. Dort hatten sie ebenfalls eine Terassentür aufgebrochen und dabei die Verglasung beschädigt. Auch hier wurde das Domizil durchwühlt, ehe die Täter unerkannt flüchteten. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise auf die Täter nehmen die Kripo-Ermittler, die vor Ort jeweils Spuren sicherten und nun einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Fällen prüfen, unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Mann wollte Widersacher Messer hinterherwerfen - Langen

(cb) In der Südlichen Ringstraße (160er Nummern) kam es am Sonntagnachmittag zum Streit zwischen zwei Männern aus Langen. Ersten Erkenntnissen nach wollte der 27 Jahre alte Beschuldigte seinen 31 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlagen. Der Ältere soll dem Schlag ausgewichen und geflüchtet sein. Daraufhin soll ihm der Jüngere hinterhergerannt sein und angedeutet haben, mit einem Küchenmesser nach ihm zu werfen. Die herbeigeeilte Polizei konnte den 27 Jahre alten Aggressor vorläufig festnehmen und nahm ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

10. Wer hat den blauen Polo touchiert? - Seligenstadt

(tk) Einen Schaden von etwa 150 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als er zwischen Freitag, 16 Uhr und Sonntag, 23.50 Uhr, einen blauen Polo beschädigte und flüchtete. Der Wagen parkte im Trieler Ring (10er Hausnummern), als er vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am Außenspiegel an der Fahrerseite gestreift wurde. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

11. Zusammenstoß an Kreuzung: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? - Seligenstadt

(fg) Wer hat das Unfallgeschehen an der Kreuzung der Landesstraßen 3121 und 2310 am Sonntagabend gesehen und kann Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes geben? Diesen Fragen gehen Ordnungshüter der Polizeistation in Seligenstadt derzeit nach und suchen nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger in seinem grauen Mercedes Sprinter gegen 20.35 Uhr die Landesstraße 3121 und wollte die Landesstraße 2310 kreuzen. Zur selben Zeit war ein 35-Jähriger in seinem VW Golf auf der Landesstraße 2310 unterwegs und beabsichtigte auf die Landesstraße 3121 einzubiegen. Die Vorfahrtsregelung erfolgt dort durch eine Ampelanlage. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise zur Ampelschaltung nimmt die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

12. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen! - Seligenstadt

(fg) Am Freitag kam es im Rahmen eines Tags der offenen Tür einer Schule in der Einhardstraße zu einem Vorfall, weshalb die Polizei wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. Mehrere Unbekannte, es soll sich um ehemalige Schüler handeln, hätten gegen 17 Uhr das Gebäude betreten und im weiteren Verlauf mehrere Deckenplatten beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Zudem hätten Personen aus der Gruppe durch ein offenes Fenster Pfefferspray ins Innere eines Klassenzimmers im Untergeschoss gesprüht, sodass zwei Anwesende (16 und 17 Jahre) über Augenreizungen klagten. Die Polizei hat bereits erste Hinweise auf Tatverdächtige, bittet jedoch weiterhin Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe geben können, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

