POL-OF: Männliche Wasserleiche aus dem Main geborgen: Identität bislang ungeklärt

Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau (ots) - (lei) Folgenreicher Unfall am späten Freitagabend auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt: Dort waren gegen 21.45 Uhr sechs Fahrzeuge miteinander kollidiert, wobei drei Insassen verletzt und über 120.000 Euro an Sachschaden entstand. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wechselte offenbar ein 20-jähriger ...

