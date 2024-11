POL-OF: In die Wade gebissen: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung;Unbekannte beleidigen und bedrohen Drogeriemarktkundin; Einbrecher flüchten mit Schmuck und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kupfer und Säge gestohlen: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Die Ermittler des Fachkommissariats suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch in der Daimlerstraße (30er Hausnummern) machen können. Bislang unbekannte Täter stiegen zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagvormittag, 10 Uhr, über ein Fenster in eine Lagerhalle ein. Aus dieser nahmen die Langfinger mehrere Kupferteile sowie eine Elektrosäge mit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

2. In die Wade gebissen: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung - Offenbach

(fg) Am Freitagmorgen biss ein goldbrauner Hund einem Schüler, der mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg "Kuhmühlgraben" unterwegs war, in die Wade. Nach Angaben des 13-Jährigen ereignete sich der Vorfall gegen 8.15 Uhr; der mittelgroße Hund wurde nicht an der Leine geführt. Durch den Biss erlitt der Schüler eine Quetschwunde an seiner rechten Wade. Der Hundehalter hätte nach dem Biss lediglich gesagt, dass der Junge das nächste Mal halt schneller fahren solle. Im Anschluss machte sich der unbekannte Mann mit seinem Hund davon. Offenbar geht der Mann dort häufiger mit seinem Vierbeiner spazieren, da der Schüler diesen schon öfters beim Gassigehen gesehen habe. Die Ermittler erhoffen sich dahingehend Hinweise auf den Mann und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

3. Anwohnerin erwischte Einbrecher: Wer hat Hinweise auf den Mann? - Offenbach

(fg) Eine Anwohnerin im Biebernseeweg (20er Hausnummern) erwischte am Montagnachmittag einen Einbrecher während der Tatausführung und sprach diesen an, woraufhin er sofort die Flucht ergriff und davonrannte. Der Unbekannte hatte kurz vor 18 Uhr bereits begonnen, am Küchenfenster zu hebeln. Aufgrund der Ansprache ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab. Dennoch entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Personen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Hinweise erbeten: Streit im Straßenverkehr eskaliert- Offenbach

(cb) Am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße (10er Hausnummern) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Autofahrern. Der Fahrer eines Range Rover soll andere Fahrzeugführer durch Hupen und Vorwärtsfahren zurückgedrängt haben. Als eine Beifahrerin aus einem weißen Wagen ausstieg und das Gespräch mit dem Fahrer des schwarzen SUV suchte, sollen dieser und drei weitere Fahrzeuginsassen ausgestiegen sein. Anschließend soll es zu einem Tumult gekommen sein, bei dem vier Personen durch Schläge ins Gesicht verletzt wurden. Die herbeigeeilte Polizei nahm im Zuge der Ermittlungen drei Tatverdächtige im Alter von 30, 35 und 46 Jahren vorläufig fest, während der Vierte flüchtete. Die drei Männer mussten mit auf die Dienststelle wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. Unbekannte beleidigen und bedrohen Drogeriemarktkundin - Offenbach

(cb) Eine Kundin eines Drogeriemarktes in der Frankfurter Straße wurde am Montagnachmittag durch zwei bislang unbekannte Männer beleidigt und bedroht. Die 19-jährige Frankfurterin kaufte, gegen 15.20 Uhr, in der Drogerie ein, als zwei Männer sie beleidigten und bedrohten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer der 069 8098-5100 an die Offenbacher Polizei.

6. Einbrecher flüchten mit Schmuck - Offenbach

(cb) Durchwühlte Schränke und fehlenden Schmuck musste eine Bewohnerin bei ihrer Rückkehr am Sonntagnachmittag in der Siemensstraße (30er Hausnummern) feststellen. Sie hatte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus am Freitagmorgen verlassen. In der Zeit zwischen Freitag, 8 Uhr und Sonntag, 15.45 Uhr, waren Langfinger über die Balkontür in die Wohnung gelangt und hatten diese nach Wertgegenständen durchsucht. Mit dem aufgefundenen Schmuck, einer Armbanduhr und einer Handtasche, flüchteten die Unbekannten anschließend. Die Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

7. VW T5 gestohlen: Zeugensuche! - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Am Wochenende wahren Autodiebe in der Benzstraße (50er Hausnummern) zugange und stahlen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW T5 mit GG-Kennzeichenschildern. Nach einem ersten Hinweis könnte der VW durch die Täter aufgeladen beziehungsweise abgeschleppt worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Diebstahl sowie dem Verbleib des Wagens unter der Rufnummer 069 8098-1234.

8. Schiedsrichter bekam Kopfnuss - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Am Samstagnachmittag fand auf einem Sportplatz im Triebweg ein Fußballspiel statt. Ein 43 Jahre alter Schiedsrichter pfiff dieses Spiel zwischen zwei A-Jugend- Mannschaften. Kurz vor Ende des Spieles soll es auf dem Platz zu mehreren hitzigen Situationen gekommen sein. In der Folge einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Schiri und einem Spieler soll ein Vereinsfunktionär auf den Schiedsrichter zugekommen sein und ihm unvermittelt eine Kopfnuss gegeben haben. Hierdurch erlitt der Unparteiische Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Ermittler in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

