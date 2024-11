Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Forum Hanau: Schusswaffenträger sorgt für Polizeieinsatz; Seniorenberatung vor Ort: Mehr als 30 Seniorinnen und Senioren nahmen teil und Trickbetrüger ergaunern größere Summe Bargeld

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Forum Hanau: Schusswaffenträger sorgt für Polizeieinsatz - Hanau

(lei) Eine Meldung über eine verdächtige Person hat am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz am und im Forum Hanau gesorgt. In einem Notruf gegen 12.25 Uhr berichtete ein Besucher des Einkaufszentrums, dass er in einer Herrentoilette einen anderen Mann gesehen habe, der augenscheinlich eine Schusswaffe am Gürtel trug. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden sofort mehrere Streifen zu dem Objekt am Freiheitsplatz entsandt. Nach der anfänglichen Aufregung konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, handelte es sich bei dem gesichteten Mann, der tatsächlich eine echte Schusswaffe bei sich hatte, um einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens, der die Waffe berechtigt führen durfte. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit und die Einsatzkräfte konnten dann auch wieder abrücken.

2. Seniorenberatung vor Ort: Mehr als 30 Seniorinnen und Senioren nahmen teil - Maintal

(fg) Am Dienstagabend informierten Polizeioberkommissarin Heike Lachmann von der Polizeistation Maintal gemeinsam mit der Seniorensicherheitsberatung der Stadt Maintal (Herrn Birkenstock und Herr Pielke) im Rathaus der Stadt Maintal in der Klosterhofstraße über die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Hierzu zählen unter anderem der Anruf durch falsche Polizeibeamte, der Betrug via Messengerdienste, der Schockanruf und der Enkeltrick. Die Veranstaltung war aufgrund einer Anfrage der Bürgerhilfe Maintal initiiert worden. Den mehr als 30 Teilnehmenden im Alter von 55 bis 80 Jahren wurden sowohl die jeweiligen Deliktsabläufe als auch entsprechende Handlungsanleitungen erläutert. Ziel derartiger Zusammenkünfte ist stets die Erlangung von Handlungssicherheit, eines stärkeren Sicherheitsgefühls und der Entwicklung eines "gesunden" Misstrauens. Mit Flyern, Infobroschüren und neu gewonnenem Wissen ausgestattet, konstatierten die Teilnehmenden, künftig nicht Betrugsopfer zu werden. Zudem gaben sie an, das Erlernte auch im Bekanntenkreis zu streuen. Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse. Eine Folgeveranstaltung ist für den 21. Januar 2025 im Stadtteil Bischofsheim geplant, nähere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild angefügt (Quelle: PP Südosthessen).

3. Trickbetrüger ergaunern größere Summe Bargeld - Erlensee/Rodenbach

(cb) Eine Frau mit weinerlicher Stimme meldete sich am Montagabend, gegen 21.40 Uhr, per Telefon bei einer Rentnerin aus Erlensee und gab an, die Tochter zu sein und Geld für eine Kaution zu brauchen. Das Telefonat wurde dann über mehrere Stunden durch einen Mann geführt, welcher sich als Polizist ausgab und erklärte, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro zu zahlen sei. Die ältere Dame suchte in der Folge all ihr Bargeld zusammen und fuhr noch in der Nacht mit dem Geld an einen vereinbarten Übergabeort. Kurz vor Mitternacht übergab sie einem vermeintlichen Staatsanwalt, welcher in einem PKW am Straßenrand an der Anschrift "Wingerte" im Rodenbacher Ortsteil Oberrodenbach wartete, eine hohe Summe an Bargeld. Der Betrüger entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 27.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell