POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch

Walchum (ots) - Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Im Tannensand in Walchum eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Sie entwendeten einen Laptop sowie ein Tablet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

