Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beratungsmobil im Einsatz: Rund 50 Bürgergespräche

Bild-Infos

Download

Großkrotzenburg (ots)

(fg) Mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger kamen am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 15 Uhr in die Schulstraße in Großkrotzenburg zum angekündigten Beratungsmobil der Polizei und ließen sich unter anderem in Sachen Einbruchsschutz beraten.

Als Ansprechpartner vor Ort standen Silke Rübmann (Schutzfrau vor Ort), ein Vertreter der Präventionsabteilung, der Leiter des Einbruchskommissariats im Main-Kinzig-Kreis, die Leitung der Polizeistation Großauheim (Erster Polizeihauptkommissar Markus Adam) und die Bürgermeisterin von Großkrotzenburg, Frau Theresa Neumann, mit einem Ordnungspolizisten zur Verfügung.

Die Themen Einbruchsschutz aber auch die Seniorenberatung fanden Anklang. Viele Besucherinnen und Besucher informierten sich, platzierten ihre Fragen und erkundigten sich nach Beratungsbroschüren und Info-Material. "Wir haben innerhalb von zwei Stunden mehr als 50 Gespräche durchgeführt und so wichtige Präventionstipps direkt an die Frau und an den Mann bringen können; das Ergebnis zeigt, wie wichtig derartige Termine sind, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu beraten," resümierte der Erste Polizeihauptkommissar Markus Adam nach der erfolgreich durchgeführten Beratungsaktion.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 28.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell