POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham v. 24.11.24

++ Fahrradfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt ++

Landkreis Wesermarsch. Leichte Verletzungen erlitt eine 69-jährige Nordenhamerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, den 23. November 2024, gegen 14:00 Uhr, auf der Stadländer Straße, Einmündung zur B 212, ereignete. Eine 51-Jährige aus der Gemeinde Butjadingen wollte mit einem Lieferwagen von der Stadländer Straße nach rechts auf die B 212 abbiegen und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin, die den Radweg in Richtung Stadtnorden befuhr. Es kam zur Kollision der vorgenannten Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

++ Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis ++

Landkreis Wesermarsch. Am Sonntag, den 24.11.2024, gegen 02:40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Bremerhavener die Fährstraße in Nordenham. Ein Zeuge wurde auf die unsichere Fahrweise des 37-jährigen aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Überprüfung wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,62 Promille ergab. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

++ Verbot der Durchfahrt wird missachtet, Appell an Verkehrsteilnehmer ++

Aufgrund der Erneuerung des Rad-/Fußweges an der Braker Straße, zwischen der Einmündung in die Sürwürder Straße und der Ortschaft Rodenkirchen, ist die Durchfahrt in diesem Bereich für Fahrzeuge ohne bestehende Genehmigung derzeit verboten. Diese verkehrsrechtliche Anordnung wurde unter anderem getroffen, um die Fußgänger und Radfahrer zu schützen, die aufgrund der Baustelle die Fahrbahn nutzen müssen. Im Rahmen einer Überprüfung wurden innerhalb einer Stunde 14 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Es wird darauf hingewiesen, dass der baustellenbedingte Umweg auch zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer dient und es wird an die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnung appelliert.

