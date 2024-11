Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wenden auf der Kraftfahrstraße führt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw die B 212, zwischen den Abfahrten zur B 437 und der Abfahrt Sürwürden, in Fahrtrichtung Brake. In dem zweispurigen Bereich hält der Bremerhavener kurzzeitig auf dem angrenzenden Grünstreifen an und fährt dann unvermittelt an und wendet seinen Pkw auf der Kraftfahrstraße. Zu diesem Zeitpunkt fährt ein 48-jähriger Walsroder mit seinem Pkw ebenfalls die B 212 in Fahrtrichtung Süden. Dieser kann eine Kollision mit dem wendenden Pkw nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Pkw des Unfallverursachers in den angrenzenden Graben geschleudert. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und an beiden Pkw entstanden Sachschäden. Gegen den Bremerhavener wird wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell