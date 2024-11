Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Pedelec-Fahrerin nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 41-jährige Nordenhamerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, den 22. November 2024, um 12:00 Uhr, auf der Atenser Allee ereignete. Ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Stadland wollte mit seinem Pkw von der Atenser Allee nach links in die Viktoriastraße abbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin, die den Radweg in Richtung B 212 befuhr. Es kam zur Kollision der vorgenannten Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 2000 Euro.

