POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dötlingen-Brettorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am 22.11.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ist es in der Goethestraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr mit einem Pkw die Goethestraße in Fahrtrichtung Dwostraße und striff im Vorbeifahren den in Höhe der Hausnr. 107 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda. An ...

mehr