Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Delmenhorst (ots)

Am 22.11.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ist es in der Goethestraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr mit einem Pkw die Goethestraße in Fahrtrichtung Dwostraße und striff im Vorbeifahren den in Höhe der Hausnr. 107 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell