Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Verkehrsteilnehmerin in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 22.11.2024, gegen 13:20 Uhr, ist es auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Renault befuhr mit diesem den Hasporter Damm in Fahrtrichtung Seestraße. Im stockenden Verkehr fuhr er aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm stehende VW Polo einer 20-jährigen Delmenhorsterin auf. Der Pkw der Delmenhorsterin wiederum wurde auf den Pkw (Ford) eines 32-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee geschoben. Die Beifahrerin in dem Ford wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell