Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 22.11.2024, gegen 15:20 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Friedrich-Ebert-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Der 31-jährige Delmenhorster befuhr mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg der Friedrich-Ebert-Allee in Fahrtrichtung stadteinwärts. Er übersah die vor ihm befindliche 92-jährige Fußgängerin, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell