POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines hochwertigen Wohnmobils in der Gemeinde Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 19. November 2024, haben Unbekannte in Wardenburg-Oberlethe ein hochwertiges Wohnmobil entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Geschädigten hatten das Wohnmobil auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Tungeler Damm, Ecke Am Brink, abgestellt. Zuletzt gesehen wurde das Wohnmobil am Dienstag, 19. November 2024, 06:45 Uhr. Das Fehlen ist am selben Abend, gegen 17:00 Uhr, bemerkt worden. Die Diebe müssen das Wohnmobil somit zur Tageszeit entwendet und vom Tatort fortbewegt haben.

Wer das Wohnmobil (Foto) des

Herstellers: FSA Italy

Typ: Eura Mobil

gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

