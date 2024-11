POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Kraftfahrer verursacht Verkehrsunfall in Brake

Delmenhorst (ots) - Durch einen Einbruch in einen Malereibetrieb in Delmenhorst ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 20. November 2024, 17:15 Uhr, bis Donnerstag, 21. November 2024, 06:30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen unter Gewalteinwirkung ein Tor des Betriebs in der Annenheider Allee und ...

mehr